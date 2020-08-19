Почти на 12 миллионов набрала кредитов в банках Приморья шайка мошенников

Криминальная группа в Приморье причинила ущерб банкам более чем на 11,8 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой» и части 3 статьи 30 УК РФ части 4 статьи 159.1 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере кредитования организованной группой, совершенное организованной группой».

В 2012-2013 годах гражданин являлся организатором преступной группы, которая похищала деньги у кредитных организаций города. В преступную деятельность мужчина вовлек 5 человек.

Преступники действовали по отработанной схеме: подготавливали пакеты учредительных документов, необходимых для регистрации или реорганизации компаний, делали фальшивые справки 2-НДФЛ и трудовые книжки. Все эти «документы» подавались в кредитные организации (банки), чтобы брать кредиты. Договоры оформлялись на фиктивных руководителей компаний «анонимок». Возвращать взятые деньги, конечно же, мошенники не собирались.

Всего участники организованной криминальной группы причинили ущерб банкам на сумму более 11,8 миллиона рублей.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание — 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Стоит отметить, что главарь шайки попал на скамью подсудимых последним, так как долгое время находился в розыске. А все остальные участники преступного сообщества были осуждены ранее.

Причиненный ущерб взыскан приговорами, вынесенными в отношении соучастников подсудимого, информирует УМВД России по Приморскому краю.

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