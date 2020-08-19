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Смертельные забавы. Суровые приморские дети ложатся на трассу, чтобы обсохнуть

Опасную затею снял на видео возмущенный автомобилист
Милана СоколМиланаСокол
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маленькие приморцы ложатся прямо на дорогу

маленькие приморцы ложатся прямо на дорогу

Фото: принтскрин видео.

Отнюдь недетскую забаву запечатлел автолюбитель, проезжающий по трассе Осиновка – Рудная Пристань. Прямо на дороге водитель заметил лежащих детей, как оказалось ребята таким образом решили обсохнуть после озера, которое находится неподалеку.

История развернулась в Анучинском районе Приморья рядом с селом Новогордеевка. Живописное озеро с цветущими лотосами находится рядом с населенным пунктом. И судя по всему, местная ребятня практикует подобный метод «сушки» уже не в первый раз.

– Они там каждый год греются. И попробуй замечание сделать. Так узнаешь много интересного про себя. Да и пошлют далеко и на долго, – делятся приморцы.

Как уверяет автор видео, он поспешил остановиться и сделал детворе замечание, после чего маленькие нарушители покинули проезжую часть. В социальных сетях уже разлетелось видео, многие пользователи оказались возмущены поступком шкод.

«Полный ужас, а полотенце, наверное, дома забыли, как и мозги», «Я думаю, не раз водители останавливались и делали замечание. Но тут родители должны подумать реально о жизни своих детей. Либо алкашня, которым эти дети не нужны, либо не знают о смертельных забавах своих детей. А водитель потом будет виноват, и винить себя. Да, в таких случаях очень хочется дать хорошего пинка этим детям, раз не понимают слов», – комментируют жители края.

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