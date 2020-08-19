Работы по нацпроекту «БКАД» в Приморье в основном завершат к 1 сентября

Региональные дороги Приморья, входящие в нацпроект "БКАД" готовы на 90%. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

На 90% завершены работы на большинстве объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморье. Об этом было сообщено на совещании по обсуждению исполнения проекта.

По данным и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Игнатенко региональные дороги, входящие в проект готовы на 90%. На них завершается укладка асфальта на нескольких участках, отсыпаются обочины, наносится разметка, устанавливаются дорожные знаки.

В муниципалитетах Владивостокской агломерации также высокая готовность объектов. В частности в самом краевом центре дороги готовы тоже почти на 90%. Скоро рабочие приступят к ремонту на улице Казанская, которая включили в планы дополнительно.

Заместитель главы Владивостока Сергей Русских сообщил о том, что даже образовалась экономия почти в 9 миллионов рублей. Сейчас идет выбор объекта, на который будут направлены эти средства.

В Артеме 2 из 11 объектов завершены, а по 4 готовность составляет почти 100%. На остальных объектах также выполнен основной объем работ.

В Шкотовском районе почти завершен ремонт на 14 улицах из 21. Степень готовности на 7 объектах достигает 70%.

На дорогах Надеждинского района выполнен значительный объем работ.

Заместитель председателя правительства Приморья Александр Костенко напомнил, что большую часть ремонта необходимо завершить до 1 сентября.

— Контролируйте ежедневно ход работ, работайте с подрядчиками, вовремя производите расчеты с ними, не затягивайте бумажные вопросы, — поручил профильному ведомству и главам муниципалитетов Костенко.

Сэкономленные деньги зампред рекомендовал направить на ликвидацию очагов аварийности на дорогах.

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