Учебный год в Приморье начнется в обычном режиме

К сожалению, первоклашки этого года вряд ли услышат свой первый звонок. Фото: Александр МАСЛЯНКО

Губернатор края Олег Кожемяко поручил приступить к проверке санитарной готовности образовательных учреждений к безопасному началу учебного года. Планируется, что 1 сентября дети приступят к занятиям в очном режиме.

- Начинайте поэтапную проверку школ, нужно выявить, где есть необходимость доукомплектовать средствами защиты, чтобы в этом плане была полная готовность, - поручил главам муниципалитетов и профильных ведомств глава региона в ходе заседания оперативного штаба. - Наша задача - удержать ситуацию, чтобы дети организованно пошли в школу. Поэтому продолжаем работу административных комиссий, в том числе по составлению списков и установлению перечня необходимого оборудования, которое нужно будет для начала учебного года. Это антибактерицидные лампы, бесконтактные термометры, маски для педагогического состава, дезинфицирующие вещества и так далее.

Олег Кожемяко подчеркнул, что работу административных комиссий в Приморье нельзя останавливать ни на сутки. Ситуацию контролируют также специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Специалисты обращают внимание на то, что заболеванию коронавирусом подвержены, в том числе, и дети. Даже если ребенок легко перенесет болезнь, он может быть переносчиком коронавируса. Так, к примеру, произошло в Пожарском районе Приморья, где был зафиксирован случай заражения матери от своего ребенка, принесшего болезнь извне.

Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования - носить маску, соблюдать «социальную дистанцию».