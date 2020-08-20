Приморцы восстанавливают здоровье после COVID-19

Лечебный массаж помогает восстановить функцию дыхания. Фото: Алексей Губенко

Третий центр реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме, начал работу в Приморье. К поликлинике №1 и медицинскому центру ДВФУ присоединился аллерго-респираторный центр Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ).

- Длительность курса составляет две недели, периодичность - два-три раза в год в зависимости от тяжести перенесенной инфекции. Основной перечень реабилитационных мероприятий осуществляется по полису ОМС. Дополнительным обследованием может быть тест на антитела, компьютерная томография и несколько физиопроцедур, не входящих в ОМС-список, - сообщила главный врач клиники Анжела Кабиева.

Получив опыт работы в ковидном госпитале, специалисты ВКДЦ знают, что необходимо таким пациентам для полноценного восстановления после перенесенного заболевания. Программа направлена на восстановление устойчивости иммунной системы к вирусно-бактериальным атакам. В ней предусмотрен комплексный подход в восстановлении физиологических свойств организма: иммуннокоррекция, восстановление дыхательных функций организма, психологическая поддержка.

По словам специалистов, пациенты, перенесшие COVID в средней и тяжелой степени тяжести с поражением легочной ткани, нуждаются в мероприятиях, восстанавливающих их здоровье, в том числе в коррекции работы иммунной системы. Приморцы, соблюдайте меры безопасности: пользуйтесь масками и дезинфекторами, соблюдайте дистанцию.

Важно!

Записаться на программу реабилитации может любой житель Приморского края, переболевший коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме и имеющий полис ОМС. Телефон регистратуры городского аллерго-респираторного центра - 8 (423) 263-93-54.