Приморцев, потерявших работу из-за эпидемии, переучат

Режим повышенной готовности в регионе предполагает, что в общественных местах приморцы обязаны пользоваться медицинскими масками. Фото: Игорь НОВИКОВ

Новый проект по профессиональному обучению и дополнительному образованию для граждан, которые потеряли работу в период эпидемии коронавируса, стартует в Приморье в ближайшее время. Бесплатное обучение смогут пройти выпускники колледжей и вузов, находящиеся под риском увольнения, а также безработные граждане, которые стоят на учете в центре занятости.

Получить новую специальность или повысить квалификацию они смогут на площадках восьми колледжей региона.

- Надеемся, что такая мера позволит сократить количество безработных граждан в период эпидемии коронавируса, ведь все предлагаемые специальности - это востребованные на рынке труда профессии, - отметила начальник отдела профессионального образования и науки министерства Ольга Пермякова, добавив, что информация о том, куда обращаться для участия в программе, будет размещена в ближайшее время.

Конкретно!

Направления для подготовки предлагают: