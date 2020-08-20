Приморская краевая филармония открывает очередной концертный сезон

Музыканты с нетерпением ждут встречи с приморской публикой. Фото: primfil.ru

Приморская краевая филармония готовится к открытию очередного 81-го концертного сезона. Он стартует 4 сентября выступлением Тихоокеанского симфонического оркестра. Программа называется «Золотой век русской музыки - Михаил Глинка. Петр Чайковский». Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов, объяснил выбор:

- Творчество Глинки для Чайковского - начало всех начал в русской музыке. Одно из первых глубоких впечатлений 10-летнего Пети Чайковского и первое музыкально-театральное - «Жизнь за царя» в Петербурге, опера, которая осталась одной из любимейших до конца дней. Вторую оперу Глинки - «Руслан и Людмила» - Чайковский узнал, уже будучи учеником консерватории. Важно и то, что Чайковский вслед за Глинкой развивал общенациональные основы музыкального искусства, включая и крестьянскую, и городскую романсовую песенную культуру.

В новом сезоне поклонники музыкального искусства смогут побывать на концертах фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна». В них примут участие как приморские коллективы, так и композитор, виолончелист, русский «американец» Ян Максин. В афише сентября также стоят всеми любимые программы: «Рок-хиты», «Симфонический Голливуд», «Музыка мировых киносериалов», «На волне шансона».

В программах задействован весь творческий состав концертной организации: Тихоокеанский симфонический оркестр, эстрадный оркестр, ансамбль народных инструментов «Садко», струнный квартет «Вдохновение», а также солисты-вокалисты.

- Коллектив находится в отличной форме, много репетирует и с нетерпением ждет встречи со зрителями в стенах Приморской краевой филармонии. Музыканты прошли необходимое медицинское обследование и имеют справки о состоянии здоровья.

КОНКРЕТНО!

В программе концерта «Золотой век русской музыки»:

Ведущая - музыковед Наталия Мищенко. Начало в 18.30 в большом зале Приморской краевой филармонии по адресу: Владивосток, ул.Светланская, 15. Более полная информация о концертах на сайте Приморской краевой филармонии primfil.ru, справки по телефону в кассе (423) 226-40-22.

Возрастное ограничение: 6+.