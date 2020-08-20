«Театральный дворик» открывается во Владивостоке

Зрители смогут послушать профессиональную читку актеров. Фото: primtheatre.ru

Сегодня в Приморском краевом драматическом театре молодежи стартует новый проект, который называется «Театральный дворик». В программе - профессиональная читка пьес современной драматургии. Если не подведет погода, в четверг, 20 августа, на специально оборудованной площадке актеры представят публике спектакль «Сережа очень тупой». В ближайших планах, пока действуют ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, - еженедельные творческие встречи с публикой.

- Такая форма работы со зрителем уже давно практикуется на Западе - открытое пространство, свежий воздух, живое общение. При этом, конечно, мы будем соблюдать рекомендации, которые озвучил Роспотребнадзор. Но мы знаем, что рано или поздно откроем двери театра, - рассказал директор театра Игорь Селезнев.

Оптимизм оправдан: уже идут репетиции нового спектакля «Анна Франк». Премьера планируется 12 сентября. А 30 августа предполагается вручение коллективу театра премии «Камертон» в Москве.

Молодежный театр не потерял связи со своей публикой, несмотря на то, что зрительный зал пришлось закрыть. Около шести тысяч жителей Приморья посмотрели спектакли в виртуальном пространстве. Каждый мог в социальных сетях задать свои вопросы режиссерам.

Руководитель театра отмечает, что несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологическим режимом, творческий коллектив продолжает работу, благодаря поддержке краевого правительства, которое выполняет свои обязательства по финансированию учреждения культуры.

По словам Игоря Селезнева, правительство Приморья выполняет свои обязательства, что позволяет коллективу жить и работать, несмотря на сложный год из-за пандемии.

КОНКРЕТНО!

Адрес театра: Владивосток, ул. Светланская, 15а. Вход свободный (18+).

КСТАТИ

С 2019-го по 2024 годы в Приморье реализуется национальный проект «Культура». Зампред правительства региона Елена Бронникова отмечает: инициатива направлена на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет проведения капитального ремонта объектов культуры края и оснащения их современным оборудованием.