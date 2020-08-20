Жители края посмотрели на Дальний Восток через объектив

На выставке будут представлены работы как мастеров, так и дебютантов. Фото: primgallery.com

С 22 августа по 6 сентября в выставочном зале Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте пройдет выставка финалистов Дальневосточного конкурса фотографии «Глубина резкости». Галерея станет первой площадкой, которая примет выставку. После ее закрытия коллекция отправится в путешествие по городам края и Дальнего Востока.

- Фотоконкурс проводится четвертый год подряд, и с каждым годом расширяется его география и количество участников. Так, в 2020 году на судейство экспертной комиссии прислали 1522 фотографии 353 фотографа из восьми регионов Дальнего Востока, крупных городов России и даже Германии, - рассказали организаторы выставки.

В состав жюри вошли 18 известных фотографов. Это победители и члены жюри международных и всероссийских фотоконкурсов, фотокритики, преподаватели фотографии и представители известных брендов фототехники. Из огромного числа заявок они отобрали всего 60 снимков. Именно они и будут представлены зрителям на выставке.

Зрители увидят головокружительные снимки с высоты птичьего полета в номинации «Аэрофотография», человеческие истории в номинациях «Новости» и «Люди», забавные снимки братьев наших меньших в номинации «Флора и фауна». Профессионалы блеснут мастерством в номинации «Командная работа», в которой предусмотрены постановочные фотокомпозиции. А начинающие авторы заявят о себе в специальной номинации «Дебют».

- Именно фотоискусство позволяет показать наших людей и наш край во всей красе, - считают специалисты министерства культуры и архивного дела Приморского края. - Мы поддерживаем подобные мероприятия и рады, что с каждым годом их становится все больше.

ВАЖНО!

Выставка будет открыта в Приморской государственной картинной галерее по адресу: Владивосток, Партизанский проспект, 12. Без возрастного ограничения (0+). Вход на площадки галереи допускается при наличии средств индивидуальной защиты (медицинская маска).

С полным перечнем правил посещения Приморской государственной картинной галереи в период снятия карантина можно ознакомиться на официальном сайте: рrimgallery.com