Погоню со стрельбой за бывшим десантником на LC Prado устроили полицейские в Приморье

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В темное время суток на одной из улиц Партизанска сотрудники полиции попытались остановить лихача на Land Cruiser Prado, который совершал опасные маневры на дороге. Неадекватного водителя удалось задержать только после предупредительных выстрелов из табельного оружия.

Инцидент произошел на улице Тепличной, где мужчина за рулем внедорожника не выполнил неоднократные законные требования сотрудников ДПС об остановке. Водитель попытался скрыться и стал совершать опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

В результате сотрудники полиции были вынуждены открыть предупредительную стрельбу из табельного пистолета в воздух. Только после этого джип остановился, а стражи порядка задержали 59-летнего нарушителя порядка, который был доставлен в отделение для разбирательства.

Полицейским предстоит выяснять, из-за чего бывший десантник нарушил скоростной режим, создал угрозу безопасности граждан и не остановился по требованию инспекторов ДПС.

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