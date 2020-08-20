Полет неуправляемого «Марка» в Приморье заснял регистратор

Водитель не справился с управлением Фото: dps_vl

Банальная невнимательность и несоблюдение скоростного режима стали причиной серьезного ДТП в Артеме. В центре города лихой водитель решил разогнать свой «гоночный болид», но не справился с управлением, протаранив другую машину.

Авария с участием Toyota Mark II произошла на улице Фрунзе, недалеко от дома №42. Судя по кадрам с видеорегистратора случайного очевидца, скорость у седана была довольно высокая. В какой-то момент машина начала вилять по дороге и в итоге практически на полной скорости врезалась в Toyota Sai. По словам свидетелей, седан в свою очередь задел едущий перед ним джип.

Удар оказался такой силы, что багажник Sai практически вошел в салон. Восстановление машины обойдется в кругленькую сумму. У виновника сильно искорежило переднюю часть. По свидетельствам очевидцев, к счастью, обошлось без серьезных травм у участников ДТП. Не исключено, что страховые выплаты не покроют сумму причиненного ущерба от одного неудачного заезда.

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