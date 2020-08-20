«Ждем попадания метеорита»: в Большом Камне опять машина протаранила магазин

Фото: instagram.com/bkamen_news

Новостной паблик «Большой Камень» в Инстаграме опубликовал фото с места очередной аварии. На них видно, что пострадало минимум три автомобиля и одно здание магазина.

Судя по всему, водитель микроавтобуса не справился с управлением, задел стоящие авто и остановился только о стену магазина. По некоторым данным, он был нерезв.

Горожан отмечают, что этот магазин страдает подобным образом уже второй раз за месяц. Кроме того, буквально на днях в Большом Камне была похожая история, когда передвижной кран протаранил автомобиль и въехал в торговый центр. Учитывая, что в данной аварии люди не пострадали, все это спровоцировало множество шуток. «Хочу приехать в Камень к родителям, там танк никто не продаёт? Или в аренду дня на три», «Магазину не везёт, ждём падения метеорита».

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