Сыр и кофе легче перепродать: продуктовый воришка совершил 11 краж в магазинах Владивостока

Вор приходил в магазины как обычный покупатель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дознаватель отдела МВД России по городу Находке завершил расследование уголовного дела о серии краж из продуктовых супермаркетов. В полицию поступило одиннадцать заявлений от сотрудников службы безопасности сетевых магазинов о похищении с витрин продуктов питания. По оценке владельцев торговых точек общий ущерб превысил 34 тысячи рублей.

Вор приходил в магазины как обычный покупатель, ходил по торговым залам, выжидая момент, когда рядом не будет свидетелей, срывал с товара противокражные бирки и клал продукты в сумку и уходил не расплатившись.

После оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 38-летнего ранее судимого за имущественные преступления гражданина, который признался в кражах. Мужчина рассказал, что похищал в основном кофе и сыр, потому что этот товар легче перепродать.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Доказана причастность фигуранта к совершению 11 преступлений. Продуктовому воришке грозит отсидка до двух лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

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