Работники 65+ снова в плюсе. В Приморье до 28 августа продлен карантин для пожилых людей

Приморское отделение Фонда социального страхования назначит пожилому работнику пособие по временной нетрудоспособности Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 28 августа продлена в Приморье возможность получить оплачиваемый отпуск из-за эпидемии коронавируса для работающих людей в возрасте 65 лет и старше. Приморское отделение Фонда социального страхования назначит и перечислит работнику пособие по временной нетрудоспособности за весь период нахождения на карантине.

Для этого работнику необходимо сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т. д.), о своем намерении получить электронный больничный лист на срок действия ограничительных мероприятий, действующих в регионе.

С 6 апреля до 15 июня периоды карантина для работников возраста 65 лет и старше устанавливались постановлениями Правительства РФ. А далее решения о продлении карантина принимаются руководителями субъекта.

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен работнику на основании сведений, переданных работодателем в Фонд социального страхования Российской Федерации, без посещения работником медицинской организации.

Подробности оформления такого больничного листа работодатели могут узнать на сайте ФСС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14