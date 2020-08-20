22 августа Русский мост во Владивостоке окрасится в цвета российского триколора

Из фотографий российского триколора, присланных жителями Приморья, будет создана масштабная мозаика. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации в Приморье во всех муниципалитетах края пройдут праздничные мероприятия.

По информации пресс-службы правительства края, одним из центральных событий станет флешмоб «Цвета российского флага»: из фотографий российского триколора, присланных жителями края, будет создана масштабная мозаика. Организаторы мероприятия уже получили уже более 330 фотографий от приморцев.

— Впервые такая акция прошла в масштабе всей страны в День России, когда грандиозный государственный флаг развернули на портале «Культура. РФ» и сайте Музея Победы. Его составили из наиболее ярких и креативных фотографий, которые прислали жители из разных регионов. В текущем году мы проводим такое же мероприятие в Приморье, — сообщила глава департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Торжественные развертывания Государственного флага Российской Федерации состоятся 22 августа в Большом Камне, Славянке и Артеме. На населенных пунктах края пройдут различные спортивные мероприятия, откроются тематические выставки и конкурсы.

В праздничной программе Дня Государственного флага РФ многочисленные концерты. Например, в Находке состоится выступление духового оркестра. А в поселке Кавалерово дадут концерт творческие коллективы района.

«Вечером 22 августа жители и гости Владивостока смогут наблюдать, как Русский мост окрашивается в цвета российского флага», — сообщила Ольга Ивченко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14