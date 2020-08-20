Интернет-приемная мэрии Владивостока поменяла платформу

Теперь в интернет-приемную мэрии Владивостока можно подавать коллективные обращения Фото: Сергей БАЛАНОВ

На новой платформе начала работать интернет-приемная официального сайта администрации Владивостока. Сейчас, чтобы письмо горожанина было принято к рассмотрению, нужно обязательно указать либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество или должность соответствующего должностного лица.

Представители городского управления по работе с обращениями граждан пояснили, что изменения внесены в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ.

Предполагается, что нововведение ускорит обработку обращений.

— Также наши специалисты смогли изменить функционал личного кабинета гражданина таким образом, чтобы человек мог получать оповещения о ходе рассмотрения своего обращения, На адрес электронной почты гражданина теперь поступают уведомления о регистрации обращения и направлении ответа. Планируется, что в дальнейшем ответ после его подписания электронной подписью должностного лица будет направляться автоматически, — рассказала начальник управления по работе с обращениями граждан Анна Нетай.

Появилась возможность подавать через интернет-приемную коллективные обращения, указывая соавторов. Ответ в таких случаях будет получать человек, чье имя указано в списке подписей первым.

Вообще подать заявление в администрацию Владивостока можно:

— через интернет-приемную на сайте мэрии;

— на почту 690091, Владивосток, Океанский проспект, д. 20;

— лично отдав бумагу по адресу Владивосток, Океанский проспект, д. 15/3, каб. 2.

Напоминаем, обращение к администрации через соцсети не является официальным, а служит своего рода сигналом для специалистов мэрии.

Обращение через интернет-приемную является официальным Фото: Администрация Владивостока

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