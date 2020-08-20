Во Владивостоке в новом ЖК прогремел выстрел, ранена женщина

В новом ЖК Владивостока ранили женщину. Фото: lifedv

Не успели люди толком обжиться в новом доме на улице Майора Филиппова, 7, на Снеговой пади, как уже произошло серьезное ЧП, взбудоражившее всех соседей. Вечером 19 августа в ЖК «Изумрудный», который лишь недавно сдали, прогремел выстрел. Как уверяют очевидцы, ранением женщины закончились семейные разборки на 22-ом этаже.

По свидетельствам соседей, громкий хлопок они услышали около 21:00. Последствия семейной сцены очевидцы запечатлели на фото. Гильза, валяющаяся на полу и коридор, залитый кровью – зрелище не из приятных.

Полиция разбирается в подробностях ЧП. Фото: lifedv

Насколько серьезное ранение получила горожанка, пока неизвестно. В пресс-службе УМВД России по Владивостоку подтвердили факт происшествия, специалисты сейчас разбираются в произошедшем и готовят официальный комментарий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14