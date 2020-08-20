Отмечены новые вспышки коронавируса в 6 муниципалитетах Приморья

В Находке, Артеме, Спасске-Дальнем, Партизанском районе и Хорольском округе наблюдается рост заболеваемости Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые вспышки заболевания COVID-19 зафиксированы в шести муниципалитетах Приморья, а во Владивостоке продолжают регистрировать десятки больных, сообщили на заседании краевого оперативного штаба 20 августа.

Во Владивостоке динамика новых случаев коронавируса снижается — 49 против 57 в среднем за три последних дня. В Находке, Артеме, Спасске-Дальнем, Партизанском районе и Хорольском округе наоборот наблюдается рост заболеваемости. Резкие скачки произошли в Находке и Партизанском районе, где с 16 августа новые случаи не регистрировались, а сегодня, 20 августа, зафиксировано 9 и 8 заболевших соответственно.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в регионе обнаружено 87 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии таких людей в крае выявлено 8703.

Новых погибших от пандемии нет уже двое суток. Общее количество летальных исходов остается — 99.

За 24 часа на 59 человек увеличилось количество выздоровевших жителей Приморского края. Всего их стало — 6980.

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