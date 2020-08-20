2-3 урока в день советует сделать в начале учебного года губернатор Приморья

Главы муниципалитетов еще раз должны проанализировали готовность школ к началу учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в очередной раз отметил, что соблюдение санитарно-эпидемических мер – важный элемент работы по возвращению к нормальной жизни региона, в том числе к началу учебного года.

— По многим регионам, в том числе и по Москве, мы видим рост заболеваемости. Поэтому снимать какие-либо ограничения, масочный режим на предприятиях, оказывающих услуги населению, пока недопустимо. Мы готовимся к началу учебного года, и нам важно не допустить его срыва. 1 сентября ждут дети, ждут родители. Важно, чтобы главы муниципалитетов еще раз проанализировали готовность школ к началу учебного года с точки зрения соблюдения санитарных требований, — заявил Олег Кожемяко.

Губернатор считает, что начинать учебный процесс нужно с небольших нагрузок на учащихся.

— С учетом того, что наши дети несколько месяцев находились на каникулах, не надо перегружать их сразу. Начинайте по 2-3 урока в день, постепенно наращивая учебную программу, — сказал глава края.

Как и ранее в регионе продолжается постоянная ежедневная административная работа по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, сейчас в 19 муниципальных образованияз проводятся 53 проверки в отношении предприятий торговли, общественного питания, баз отдыха. Всего составлен 231 протокол, на рассмотрении в судах находятся 34 дела. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

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