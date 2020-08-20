Такси и автобусы держат курс на безопасность

Простые правила могут уберечь от распространения болезни. Фото: vlc

Общественный транспорт во Владивостоке должен оставаться безопасным даже в период пандемии. Именно для этого были разработаны строгие требования к водителям автобусов и такси - обязательное ношение масок, причем пассажиров это касается тоже, прохождение дезинфекции, о чем должны быть отметки в путевых листах.

Что же на деле? Пока не все проявляют сознательность. Поэтому у административных комиссий Владивостока по-прежнему много работы. В минувшие выходные они проверили 368 транспортных средств, из них 242 такси и 126 автобусов. Со всеми водителями и пассажирами проведены профилактические беседы об обязательном соблюдении масочного режима. Помимо этого, транспортные средства проверили на наличие отметки в путевых листах о дезинфекции.

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения было составлено по итогам мониторинга общественного транспорта 19 административных протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Как отмечают специалисты администрации Владивостока, задача административных комиссий - проведение с гражданами профилактических бесед с выдачей на руки памяток, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, соблюдение масочного режима, «социальной дистанции». Всего в этой работе задействованы 17 административных комиссий. Это сотрудники мэрии, ГИБДД и УМВД России по городу Владивостоку, а также Росгвардии.

- Мы говорим с горожанами о важности носить маски, соблюдать «социальную дистанцию», пользоваться антисептиками и выполнять другие необходимые требования. Практически каждый день проводим более тысячи таких бесед с вручением памяток, напоминающих о профилактических мерах, - рассказали в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности до особого распоряжения главы региона. Предотвратить распространение коронавирусной инфекции помогает соблюдение простых правил безопасности: ношение масок, «социальная дистанция», дезинфекция помещений и поверхностей.