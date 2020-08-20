На острове Попова сквер построят новый

Началось благоустройство сквера на втором по величине острове Владивостокского городского округа. Фото: vlc

Подрядчик начал работы по созданию нового сквера на острове Попова - совсем скоро в самом центре поселка появится благоустроенная территория, где разместятся также спортивная и детская площадки. Работы проводятся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас в районе дома №13 на улице Подгорной ведутся подготовительные работы - перед началом благоустройства строителям необходимо расчистить территорию. Для этого был снесен остов сгоревшего и разрушенного здания, которое только занимало место и никак не использовалось. После освобождения пространства подрядчик начнет основные работы.

Заказчиком работ по благоустройству сквера на острове Попова стало муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств Владивостока». По результатам открытого тендера работы выполняет ООО «Экспострой». До 15 сентября на ранее заброшенной территории появятся детские горки, карусели и качели, спортивный комплекс с площадкой для игры в баскетбол и зоной воркаута, лавочки и урны. Также здесь благоустроят газоны и тротуары, высадят деревья и кустарники, смонтируют освещение и систему видеонаблюдения.

- Этот сквер станет важным местом для поселка и центром притяжения всех его жителей. Здесь также появится сцена, где можно будет проводить различные мероприятия и концерты, так что сквер определенно наполнится жизнью. На острове появится благоустроенная территория, которой здесь никогда не было, а у жителей - место для отдыха, прогулок и занятий спортом», - рассказывает и. о. директора МАУ «Дирекция общественных пространств» Салават Галиев.

Благоустройство еще пяти городских территорий по федеральному проекту во Владивостоке уже завершается: к сентябрю планируется сдать скверы Игнатьевский (Океанский проспект, 68-74а), Жариковский (Светланская, 119в), Надибаидзе (Калинина, 230), территории на ул. Светланской, 147 и в Трудовом (Лермонтова, 91). В ближайшее время работы начнутся и в Матросском сквере (Светланская, 68).