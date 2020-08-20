Заключенные ИВС в Дальнереченске забаррикадировались в камерах и пытались выломать оконные решетки

Для подавления беспорядков полиция применила физическую силу и наручники Фото: Тимур ХАНОВ

В изоляторе временного содержания в Дальнереченске заключенные трех камер попытались устроить бунт, но были остановлены полицейскими.

Волнения в ИВС начались 16 августа. Как сообщает источник VL. ru, люди, находящиеся в трех камерах разломали доски полов, подожгли матрасы и заблокировали двери, чтобы помешать войти полиции. Предпринимались с помощью половых досок выломать решетки на окнах.

Взбунтовавшийся заключенные требовали разрешить им пользоваться мобильными телефонами и получать в передачах домашнюю еду.

Чтобы прекратить беспорядки в изолятор вызвали усиленные подразделения полиции. Когда полицейские сумели войти в камеры, находящиеся в них люди повели себя агрессивно, нецензурно оскорбляли полицейских, угрожали. Правоохранители применили физическую силу и наручники.

Проводится доследственная проверка. За организацию беспорядков, порчу имущества, неповиновение сотрудникам полиции и угрозы в их адрес участники бунта могут получить тюремные сроки.

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