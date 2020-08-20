1 сентября в Приморье родителей не пустят на школьные линейки

За каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно документу, который был направлен в общеобразовательные учреждения Приморья совместно Министерством просвещения РФ и Роспотребнадзором, в школах запрещается проведение массовых мероприятий с присутствием учеников разных классов, родителей и граждан, не являющихся сотрудниками учреждения, в одном месте.

— В связи с этим нужно уделить особенное внимание организации торжественных линеек в школах. Так, на линейке у первоклассников могут быть только сами первоклассники, — заявила министр образования края Наталья Бондаренко.

Кроме того, в документе содержатся и другие так называемые рекомендации. Например, за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет. Там дети будут заниматься по всем предметам кроме тех, которые требуют специального оборудования: физкультуре, технологии, физике, химии и информатике.

Конечно же, в школах должна проводиться ежедневная влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами, дезинфекция всех контактных поверхностей, регулярные проветривания помещений и обеззараживание воздуха специальным оборудованием.

В пятницу, 21 августа, у министра состоится совещание с начальниками управлений образования муниципалитетов, на котором еще раз обсудят ход подготовки к началу нового учебного года.

И хотя Наталья Бондаренко уже доложила губернатору, что приморские школы готовы начать работу, в течение всей следующей недели в городах и районах будут проходить педсоветы. На них, в том числе и по видеосвязи, до сотрудников общеобразовательных организаций будут доносить необходимую информацию.

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