Коридор залит кровью. Стали известны подробности ЧП в новостройке Владивостока

Девушка вызвала на подмогу гражданского мужа Фото: pixabay.com

ЧП, которое случилось накануне вечером в новом доме на улице Майора Филиппова, 7, взбудоражило всех жильцов. Крики, ругань, залитый кровью коридор и звуки, похожие на выстрелы, привели новоселов в ужас. ЖК только недавно ввели в эксплуатацию, а уже творится подобное. Обеспокоенные горожане начали звонить в полицию, заверяя, что на 22-ом этаже может случиться трагедия.

Заявление в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку поступило от очевидцев, люди уверяли, что слышали выстрелы. Полицейские быстро приехали по указанному адресу, однако участники конфликта успели разбежаться. Сотрудники органов внутренних дел уже установили всех действующих лиц.

– Двое мужчин и женщина употребляли алкогольные напитки в квартире одного из многоквартирных домов города Владивостока. Спустя некоторое время парни начали проявлять агрессию в сторону своей спутницы. По телефону 30-летняя жительница города Владивостока сообщила о происходящем своему гражданскому мужу, который приехал по указанному адресу. В подъезде дома между всеми участниками произошел конфликт, переросший в драку. В настоящее время все стороны конфликта опрошены. Информация о применении оружия пока не подтверждена. Проверка продолжается, – прокомментировала «КП» официальный представитель УМВД России по Владивостоку.

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