Спасатели МЧС Находки помогли человеку, которого на надувном матрасе уносило в море

Спасатели МЧС прибыли на место. Фото: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Оперативный дежурный Находкинского поисково-спасательного отряда — филиала ДВРПСО МЧС России получил сообщение от очевидцев о том, что в районе бухты Волчанец мужчина на надувном матрасе уже в течение часа не может догрести до берега. Из-за сильного ветра матрас уносит в море.

Незамедлительно дежурная смена спасателей в составе 3-х человек выехала на автомобиле и с лодкой на прицепе на место происшествия. Спасатели успели вовремя. Бойцы МЧС спустили лодку на воду, добрались до мужчины, терпящего бедствие, и подобрали его на борт. Затем доставили незадачливого отдыхающего вместе с матрасом на берег, сообщила пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

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