В Приморье маски школьникам не обязательны, а детсады могут заработать в сентябре

Ношение масок для детей в школах Приморья будет необязательно Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова дала разъяснения по работе общеобразовательных учреждений в период эпидемии коронавируса.

Она еще раз уточнила, что школы края откроются традиционно в День знаний — 1 сентября. Они будут работать со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Обязательно проведение регулярных влажных уборок, обеззараживание воздуха, установка антисептиков в доступных для детей местах. Будет действовать так называемый «входной фильтр» — у каждого входящего должны измерять бесконтактным способом температуру тела.

— Ношение масок для детей необязательно, поскольку они болеют редко и чаще переносят инфекцию в легкой, бессимптомной форме, — сообщила Светлана Морозова.

Также представитель Роспотребнадзора заявила, что в случае продолжения стабилизации эпидобстановки в Приморье в сентябре в полном объеме начнут работать детские сады. Пока на базе дошкольных учреждений действуют только дежурные группы.

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