На Второй речке женщина пыталась вынести мимо кассы кофе с колбасой под юбкой

Фото: pixabay.com

Жительница Владивостока попыталась вынести из супермаркета продуктовые товары, но была задержана сотрудниками охраны. Колбасную продукцию она спрятала под объемной юбкой, но это ей не помогло.

Подозрительная горожанка была замечена охраной во время попытки пройти мимо неработающей кассы в одном из супермаркетов на Второй Речке. Женщина с сумкой в руках привлекла внимание своим нервозным поведением и бегающим взглядом.

При виде приближающихся сотрудников охраны, она остановилась и сразу заявила, что похитила продукты. Выяснилось, что находчивая горожанка спрятала две пачки растворимого кофе в сумку, а в складках под юбкой попыталась вынести из магазина три палки сервелата.

По словам задержанной, она просто не хотела платить за дорогостоящие товары, поэтому решила их вынести из торговой точки. О задержании продуктовой воровки было сообщено в полицию, а по факту хищения кофе и колбасы составлен соответствующий протокол и выписан штраф.

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