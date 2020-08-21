Пьяная девушка за рулем, просившая помощи, оказалась экспериментом приморской полиции

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Встретив на улице человека с ножом, гражданин первым делом сообщит об этом в полицию. А что он сделает, увидев попытку нетрезвого водителя сесть за руль автомобиля? В Приморском крае сотрудники ГИБДД, активисты и журналисты провели социальный эксперимент, в ходе которого хотели посмотреть, как участники дорожного движения отреагируют на пьяного водителя.

В городах Лесозаводск, Спасск-Дальний, Партизанск, Дальнегорск, Уссурийск и поселке Лучегорск на парковках вблизи торговых центров актеры сыграли роль нетрезвых водителей.

По первой «легенде», девушка в состоянии алкогольного опьянения просила помощи у других водителей в выезде с парковки.

Во втором эксперименте «нетрезвый» мужчина просил помочь открыть дверь личного автомобиля.

На другой площадке парень, имитируя аналогичное состояние, просил помощи у проезжающих и проходящих мимо горожан, чтобы те помогли ему сориентироваться на местности.

Большинство людей проявили удивительное равнодушие при виде нетрезвого человека за рулем. За весь период эксперимента в дежурную часть Госавтоинспекции не поступило ни одного звонка. Кто-то просто проходил мимо, не обращая внимания на поведение нетрезвых водителей. Нашлись и те, кто соглашался помочь «героям» эксперимента. И лишь единицы, проявили социальную ответственность и попытались остановить нетрезвых водителей.

- Результат эксперимента неутешителен. К большому сожалению, общественное мнение не считает пьяного водителя угрозой. Когда пьяные водители становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут ни в чем не повинные люди, вряд ли кто-то мучается угрызениями совести по этому поводу. А ведь это можно было предотвратить, проявив капельку социальной ответственности. Помните: донос и сообщение о преступлении – это не одно и то же, - заявили в полиции.

Если вы стали свидетелем попытки управления транспортным средством в состояние опьянения необходимо сообщить о данном факте сотрудникам полиции. Своим поступком вы в состоянии уберечь от гибели и водителя, и окружающих.

По данным региональной Госавтоинспекции, с начала года инспекторами ДПС составлено более 6 тыс. административных материалов в отношении нетрезвых водителей. При этом, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 497 ДТП, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения, 36 человек погибли, 335 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 818 транспортных средств. В 29 пьяных ДТП в салонах автомобилей находились несовершеннолетние. В 3 ДТП преступная халатность привела к гибели детей и подростков.

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