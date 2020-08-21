Упавший шлагбаум повредил Mercedes жительницы Владивостока

Фото: pixabay.com

Жительница Ленинского района обратилась в полицию с сообщением о повреждении своей машины марки Mercedes. Кузов авто пострадал из-за падения шлагбаума на придомовой территории.

По словам горожанки все произошло на улице Махалина, когда утром она попыталась выехать на работу. В момент выезда с территории на капот машины резко опустился шлагбаум, который повредил кузов авто.

Женщина решила сообщить о происшествии в полицию, чтобы стражи порядка зафиксировали вмятины на дорогой машине. В дальнейшем автомобилистка планирует взыскать ущерб со страховой компании и ответственных за обслуживание шлагбаума. Горожанка считает, что он упал на машину из-за того, что не сработал датчик движения.

Стражи порядка выслушали женщину и приступили к проверке по факту ее обращения.

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