Самая крутая дорога Владивостока оказалась перекрыта из-за фуры

Большегруз застрял на подъеме. Фото: dpskontrol125rus

В неприятной ситуации в последний рабочий день недели оказался водитель большегруза, который попытался забраться с Аванграда на проспект Красоты во Владивостоке. Большегруз застрял вверху подъема на улице Капитана Шефнера, полностью заблокировав проезд для других участников дорожного движения.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. Полицейские регулируют движение. Стоит отметить, что подъем для грузовых автомобилей с прицепом на данном участке дороге запрещен, соответствующий знак установлен на Светланской. Также запрещен проезд большегрузов с проспекта Красоты.

На Всеволода Сибирцева тоже установлен знак, запрещающий движение большегрузов Фото: Милана СОКОЛ

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