Качество дошкольного образования в Приморье самое низкое в стране

Коэффициент качества дошкольного образования в Приморье - 270 из 1000 возможных Фото: Мария ЛЕНЦ

Приморский край попал на последнюю строчку рейтинга регионов России по качеству дошкольного образования. Об этом на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка рассказала главный детский омбудсмен страны Анна Кузнецова.

Уровень качества дошкольного образования в этом списке определяется довольно просто — это соотношение числа воспитателей в регионе к числу детей дошкольного возраста. Лидирует по этому показателю Москва с коэффициентом 611 из 1000 возможных. А столица Приморья имеет коэффициент только 270.

На предпоследнем месте расположилась Тверская область с показателем — 273, передает РИА Новости.

Надо сказать, что сосед и извечный неофициальный конкурент Приморья — Хабаровский край — попал в число лидеров рейтинга по другому показателю — доступность дошкольного образования. Она определялась учетом численности детей, которым предоставлено место в дошкольном учреждении, которые не стоят в очереди, и которые не охвачены образовательными услугами.

— По доступности дошкольного образования регионы с высокими показателями — Волгоградская, Курская, Костромская области, Хабаровский край, республика Мордовия. Их коэффициенты приближаются к максимально возможным 500, — сообщила Анна Кузнецова.

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