86 приморцев пополнили список заболевших COVID-19 за сутки

Новых умерших от коронавируса за прошедшие сутки в Приморье нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжает снижаться количество выявленных за сутки инфицированных COVID-19 приморцев. За прошедшие 24 часа список пополнился на 86 имен. Но территориальное управление Роспотребнадзора по прежнему считает, ситуацию с распространением коронавируса в регионе напряженной.

Как сообщила руководитель ведомства Татьяна Детковская, среднесуточное число новых заболевших выросло сразу в семи муниципалитетах: в Дальнегорске, Находке, в Пожарском и Кировском районах, Арсеньеве и Лесозаводске, а также во Владивостоке. На столицу российского Дальнего Востока приходится 65% всех новых случаев. Общее количество заболевших с начала эпидемии — 8789 человек.

Новых умерших от коронавируса в регионе нет. Общее количество летальных исходов в Приморском крае — 99 человек. Число выздоровевших жителей края за последние сутки увеличилось на 75 человек и достигло отметки — 7055.

В Приморье до особого распоряжения продолжает действовать режим повышенной готовности.

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