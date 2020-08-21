Во Владивостоке подвели итоги третьего фестиваля дальневосточных гребешков «На Гребне!»

Во Владивостоке и в 12 других городах России завершился третий фестиваль Дальневосточных гребешков «На Гребне!» (12+). Гребешок — это любимый жителями Владивостока деликатес и символ дальневосточной кухни, которым так славится столица Приморского края. С 1 по 15 августа в 60 ресторанах по всей стране прошел двухнедельный гастрономический праздник, организатором которого является Паназиатский ресторан Zuma (Владивосток).

По традиции фестивальная программа была разделена на две части: дальневосточную и общероссийскую. В рамках фестиваля рестораны во Владивостоке подавали гребешок живым из аквариума по цене всего 300 рублей за сет из трёх гребешков. Многие жители и гости города успели за две недели фестиваля посетить несколько ресторанов-участников и оценить, как шеф-повара Владивостока подчеркивают нежный сладковатый вкус этого удивительного продукта авторскими соусами и подачами. В остальных городах гости пробовали авторские блюда из гребешков ценой до 500 рублей. Всего за две недели фестиваля было продано более 35 тысяч живых гребешков.

В развитии фестиваля очень важно, что из года в год его поддерживает все большее число рестораторов по всей стране. Для жителей Дальнего Востока гребешок — это известный и любимый продукт, но для остальных россиян это редкий деликатес. Расширение географии фестиваля позволяет знакомить всё большее число гостей с этим продуктом, а шеф-поварам обмениваться опытом и рецептами приготовления. Участниками фестиваля стали такие проекты, как Zuma (Владивосток), Супра (Владивосток), MOMO pan asian kitchen (Екатеринбург), OISHI (Москва), Grebeshki (Санкт-Петербург), Мамука (Ярославль) и многие другие.

Важной частью фестиваля стал гастрономический ужин 31 июля, который прошел на берегу одной из маленьких уютных бухт в пригороде Владивостока, в окружении густого леса. Егор Анисимов, бренд-шеф Паназиатского ресторана Zuma провел ужин в честь трехлетия фестиваля. Ужин состоял из 6 авторских подач, которые команда поваров приготовила под открытым небом.

Приморский гребешок богат питательными элементами, витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами и благодаря таким свойствам, он крайне полезен для здоровья. В странах Азии и его назначают как лекарство, особенно полезное при авитаминозе и хронической усталости, которые так распространены у жителей больших городов, ведущих активный и насыщенный образ жизни. Что особенно важно — в Приморском крае гребешок выращивается без использования каких-либо добавок и гормонов.

С каждым фестивалем интерес гостей, рестораторов и СМИ к дальневосточным морепродуктам, и, в частности, к приморскому гребешку, растет, привлекая внимание в этот период к Владивостоку и всему региону. Важной целью фестиваля является развитие гастрономического туризма. Впервые фестиваль «На Гребне!» прошел во Владивостоке в 2018 году, он продлился две недели и стал самым заметным гастрономическим событием в жизни города. Сейчас фестиваль является ключевым событием, обязательным к посещению среди туристов. Пожелаем фестивалю Дальневосточных гребешков «На Гребне!» успехов и до встречи в следующем году!

Фестиваль проводится при поддержке Администрации Приморского края, Туристско-информационного центра Приморского края и Федерального проекта «Гастрономическая карта России».