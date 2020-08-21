Трехмесячная девочка умерла в Уссурийске из-за того, что мать отказалась положить ее в больницу

Мать отказалась положить ребенка в стационар и месяц лечила малышку сама
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Следственный отдел по Уссурийску завершил расследование уголовного дела 34-летней местной жительницы по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Предварительное расследование установило, что мать трехмесячного ребенка неоднократно отказывалась от стационарного лечения своей дочери и в течение месяца занималась ее лечением самостоятельно. Следователи считают, что именно в результате этого ребенок умер от двухсторонней пневмонии.
Как сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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