Трехмесячная девочка умерла в Уссурийске из-за того, что мать отказалась положить ее в больницу

Мать отказалась положить ребенка в стационар и месяц лечила малышку сама Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следственный отдел по Уссурийску завершил расследование уголовного дела 34-летней местной жительницы по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Предварительное расследование установило, что мать трехмесячного ребенка неоднократно отказывалась от стационарного лечения своей дочери и в течение месяца занималась ее лечением самостоятельно. Следователи считают, что именно в результате этого ребенок умер от двухсторонней пневмонии.

Как сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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