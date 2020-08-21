Полоса заблокирована. Эвакуатор и грузовик врезались на объездной трассе Владивостока

Очередное серьезное ДТП на объездной трассе. Фото: Dpskontrol_125rus

Очередное серьезное дорожно-транспортное происшествие частично заблокировало проезд по объездной трассе Седанка – Патрокл. Два крупногабаритных авто не поделили проезд рядом с развязкой на Снеговую падь. В считанные минуты образовался внушительный затор.

По сообщениям очевидцев, при движении с Седанки в сторону острова Русский столкнулись микрогрузовик и большегруз с крановой установкой на борту. Машины получили довольно серьезные кузовные повреждения. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Транспортный затор начинается задолго до места столкновения. Тем, кто не желает тратить время на пробку, лучше заранее продумать пути объезда.

Напомним, с утра оказалось полностью перекрыто движение при подъеме со Светланской на улицу Всеволода Сибирцева. Крутую дорогу не смогла преодолеть фура, которой в принципе здесь запрещено ездить. Большегрузу понадобилась помощь тягача. Сейчас движение уже нормализовалось.

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