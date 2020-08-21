Похоже, неместный. Заплутавшего во Владивостоке дальнобойщика пришлось спасать с помощью тяжелой техники

Дальнобойщику понадобилась помощь со стороны Фото: принтскрин видео.

Вызволять большегруз, который застрял на подъеме по улице Капитана Шефнера во Владивостоке, пришлось с помощью тягача. Невзирая на знаки, запрещающие здесь проезд крупногабаритной техники, водитель длинномера попытался преодолеть крутую гору, но не смог.

Как уверяют очевидцы, фура застряла еще ночью. Прицеп развернуло, поэтому проезд полностью оказался заблокирован. Утром на месте ЧП регулированием движения занимались полицейские. На подмогу к дальнобойщику приехал тягач.

Судя по регистрационному знаку, большегруз прибыл в приморскую столицу издалека. Однако это не оправдывает нарушений ПДД. Судя по всему, водителя оштрафуют. Сейчас проезд со Светланской на проспект Красоты открыт.

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