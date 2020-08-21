В Приморье скорая, мчавшаяся на вызов, попала в ДТП: спасал больного судебный пристав

Судебные приставы на занятиях отрабатывают правильное поведение в экстремальных случаях Фото: Артем КИЛЬКИН

Cудебный пристав в городе Фокино Александр Шишов спас жизнь мужчины в местном гарнизонном военном суде.

Ночной сторож Валерий Александрович, который пришел в здание сменить находящегося на посту судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, внезапно почувствовал себя плохо. А через некоторое время и вовсе потерял сознание. Александр вызвал бригаду врачей и доложил о произошедшем председателю суда.

Однако случилось непредвиденное: машина скорой помощи в дороге получила повреждения — появление медиков откладывалось на неопределенное время. Судебный пристав измерил сторожу давление, положил ему под язык таблетку валидола и открыл окно, чтобы проветрить помещение. Александрович пришел в себя, а появившиеся родственники отвезли больного в реанимацию. Мужчина выжил и уже идет на поправку.

Пресс-служба УФССП России по Приморскому краю сообщает, что в регионе уделяют большое внимание специальной подготовке судебных приставов, на занятиях отрабатываются все возможные чрезвычайные ситуации и правильное поведение в экстремальных случаях.

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