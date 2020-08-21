Героиновый бизнес жителя Находки прикрыла транспортная полиция

Героин, изъятый при обыске у жителя Находки. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Находкинского ЛО МВД России на транспорте задержали 48-летнего местного жителя, торговавшего героином.

Мужчина незаконно приобрел наркотик в значительном размере на железнодорожной платформе станции Рыбники города Находка. Героин драгдилер расфасовывал по полимерным сверткам и продавал. Во время обыска в жилище гражданина сотрудники транспортной полиции нашли наркотик и изъяли.

Сейчас уголовное дело, возбужденное следственным отделом Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте по части 3 статьи 228.1 УК РФ направлено в суд. Наркоторговцу грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Суда обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Наркотик мужчина расфасовал по сверткам и продавал наркоманам. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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