Школы Приморья: обеды младшеклассников будут оплачиваться из федерального бюджета

Стоимость обеда для ребенка в приморских школах увеличится до 70 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Приморья появятся два существенных нововведения: доплата за классное руководство и обеспечение школьников начальных классов горячим питанием за счет федеральных средств. Об этих решениях сегодня, 21 августа, заявил губернатор Олег Кожемяко на ежегодном августовском совещании, посвященном предстоящему учебному году.

5 тысяч рублей с 1 сентября начнут ежемесячно доплачивать учителям взявшим на себя классное руководство.

— Получателями станут почти 9 тысяч педагогических работников. На указанные цели из средств федерального бюджета Приморскому краю выделено 386,8 миллиона рублей на 2020 год, на 2021 год — более 1,1 миллиарда рублей, — сообщил Кожемяко.

Что касается горячего питания для младших учащихся, то эта инициатива реализуется с 2007 года. Но теперь средства на это будет выделять федерация. При этом увеличится стоимость обеда для ребенка — норматив на школьника 70 рублей.

Глава региона заявил, что деньги, которые высвободятся в краевом бюджете, направят на питание ребят-старшеклассников из социально незащищенных категорий. Их норматив сравняют с федеральным с 42 до 70 рублей.

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