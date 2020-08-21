Фирменный поезд «Океан» вновь курсирует между Владивостоком и Хабаровском

Поезд "Океан". Фото: сайт Вагон-Вокзал

На Дальневосточной железной дороге фирменный пассажирский поезд «Океан» № 5/6 возобновил свои рейсы между Владивостоком и Хабаровском.

«В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в регионах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования, — говорится в сообщении пресс-службы ДВЖД.

Отменили движение поезда с связи с пандемией 7 апреля.

СПРАВКА:

«Океан» — поезд РЖД, получил статус фирменного в 1993 году. Состав оформлен в сине-голубой гамме. В вагонах есть кондиционеры, а в вагонах класса люкс — телевизоры и отдельные душевые. Поезд обслуживает вагонное депо Владивосток.

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