Ждите вечерних пробок: синоптики сегодня пообещали жителям Приморья комфортные температуры

Погода в Приморском крае на 22 августа идеально подойдет для выезда всей семьей на природу Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня, 22 августа, специалисты портала "Примпогода" рассказали, какой будет погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке, а также в целом по краю. Так, по мнению синоптиков, в Приморье погоду сегодня будет определять поле повышенного атмосферного давления. В крае стоит ждать переменную облачность, которая не принесет с собой осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 21...26°C.

Во Владивостоке Утром местами можно заметить туман, но к середине дня он исчезнет. Днем будет переменная облачность без осадков. Ветер северный, во второй половине дня южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха 22...24°C. Вполне комфортные показатели для того, чтобы отправиться всей семьей к морю.

В Уссурийске погода не будет особо отличаться от Владивостока, но все же будет немного теплее: воздух прогреется до 24...26°C, а осадков также не прогнозируется. Ветер северный, во второй половине дня южный слабый.

В Находке в течение дня будет переменная облачность, осадков синоптики не предвидят. Ветер северный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха 23...25°C.

Температура воды в Амурском заливе 20°С, в бухте Находка 22°C, в заливе Посьета 26°C.

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