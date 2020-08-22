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Роспотребнадзор сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в Приморье

За последние сутки опасный диагноз подтвердился еще у 86 жителей края
Василий ПоликарповВасилий ПоликарповВасилийПоликарпов
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На сегодняшний день победить болезнь смогли 7110 приморцев

На сегодняшний день победить болезнь смогли 7110 приморцев

Специалисты Роспотребнадзора за последние сутки выявили 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего же с начала эпидемии в Приморском крае опасной болезнью заразилось 8875 человек.

Вместе с тем количество выписавшихся из больниц за 21 августа составило 55 человек. Таким образом победить болезнь смогли 7110 приморцев. Число жертв пока неизменно - 99.

Напомним, в Приморье до особого распоряжения губернатора продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемические требования - «масочный режим» в местах скопления людей, а также «социальную дистанцию» между гражданами.

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