Завершены поиски без вести пропавшего 15-летнего Алексея в Приморье

В Приморье завершены поиски 15-летнего Алексея Войтенко. Подросток пропал 13 августа. В тот день он вышел из школы-интерната в городе Артем и пропал в неизвестном направлении.

К поискам пропавшего подростка подключились полицейские и волонтеры ПРОО "Примпоиск". Естественно, что в первую очередь членам поискового отряда пришлось поговорить с друзьями и знакомыми пропавшего подростка, но даже эта информация не помогла выйти на след Леши.

Все, что было известно об Алексее на тот момент, что в день пропажи он был одет в синюю футболку, сине-бело-чёрные шорты, синие сланцы. На вид Леше 14-15 лет, его рост около 160 см., сам он худощавого телосложения, волосы русые короткие.

Информацию о пропавшем Алексее распространили в социальных сетях. Спустя более чем неделю активных поисков, Алексей был найден живым и невредимым. 21 августа он был возвращен в школу-интернат. Волонтеры ПРОО "Примпоиск" благодарят всех неравнодушных граждан, принимавших участие в поисках юноши.

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