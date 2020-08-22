Надвигается очередной мощный тайфун, который может ударить по Приморью уже к 26 августа

Тайфун может выйти к берегам Приморья уже на следующей неделе

Приморью угрожает очередной мощный тайфун. Имя ему пока не присвоено, так как по факту это еще тропическая депрессия, которая вот-вот перерастет в тайфун. Тем не менее, есть очень большая вероятность того, что незваный гость нагрянет в Приморье.

Этот тайфун имеет обозначение N8, метеорологи пока не присвоили ему имя, он еще слаб, но с каждым днем набирает силу. По текущей траектории, тайфун направляется со стороны Филиппин к Приморскому краю.

«Тропическая депрессия находится недалеко от Филиппин в координатах 20.0°N 122.3°E и начинает набирать силу и двигаться на север в сторону Японских островов. Имя еще не присвоено, по данным на сегодняшний день, у этого тайфуна есть все шансы выйти не только в Японское море, но и на наш край, ориентировочно 26-28 августа», – рассказал автор блога «Погода 25 регион».

Грядущий тайфун может нанести серьезный ущерб Приморскому краю. Тем не менее, в случае необходимости, все экстренные случаи на время прохождения тайфуна будут переведены на усиленный режим работы.