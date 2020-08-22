Приморские кинотеатры проверяют на готовность к работе в условиях коронавируса

В Приморье продолжается смягчение режима повышенной готовности. Ближайшая цель - частично снять ограничения на работу кинотеатров. Вместе с этим необходимо проверить, насколько залы приспособлены под санитарные нормы, рекомендованные Роспотребнадзором. Именно такие проверки начались в Приморье.

По информации краевого министерства культуры и архивного дела, в ведомство поступило 18 уведомлений о готовности начать работу от кинотеатров края.

«21 августа административные комиссии проверили 12 кинотеатров – во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Уссурийске, Партизанске, Лазовском округе. Все они соответствуют заявленным требованиям», – подчеркнули специалисты.

Так, в пятницу, проверки прошли в семи кинотеатрах Владивостока: «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черёмушки», «Москва», «Киномакс», «Нептун».

«В находящихся в торговых центрах кинотеатрах сделаны отдельные входы с улицы, что является сегодня существенным условием для возобновления их деятельности», – отметили специалисты.

В ближайшие два дня будут проверены остальные подавшие уведомления кинотеатры края.

Кстати, для возобновления деятельности кинотеатрам необходимо направить уведомление о готовности к работе в министерство культуры и архивного дела Приморского края. Министерством при взаимодействии с муниципалитетами будет оперативно организована проверка кинотеатров административными комиссиями в течение 1-2 дней.

В ходе проверки фиксируется соблюдение кинотеатром ряда условий, таких как: использование средств индивидуальной защиты, санитарная обработка помещений и поверхностей по специальным графикам, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, наполняемость зала не более 50%, рассадка в шахматном порядке, еда и напитки только на вынос и другие.