63-летняя жительница Владивостока погибла под колесами автомобиля

За рулем этого Honda Freed сидел 38-летний мужчина. Фото: 25.mvd.ru

Во Владивостоке в ночь на 22 августа автомобиль Honda Freed в районе улицы Бестужева насмерть сбил женщину, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Трагедия произошла возле дома №24 по улице Бестужева. Как стало известно полицейским, водитель Honda Freed - 38-летний житель Владивостока, чей стаж вождения составляет 19 лет - следовал в сторону Верхнепортовой улицы. В тот момент, когда автомобиль подъезжал к дому, на дорогу вышла 63-летняя женщина. По предварительной информации, она намеревалась перейти улицу в неположенном месте. Удар оказался фатальным.

Водителя иномарки на месте проверили на наличие алкоголя в крови. Тест показал, что мужчина был абсолютно трезв. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.