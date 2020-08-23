У коронавируса нет выходных. В Приморье 100 летальных исходов от COVID-19

За сутки зафиксирована еще одна смерть. Общее число умерших от коронавируса в Приморье - 100 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 тысяч зараженных COVID-19 жителей Приморья — такой отметки регион достигнет уже сегодня к исходу дня. Этот прогноз можно сделать, исходя из статистики ежедневного выявления инфицированных граждан в регионе в течении минувшей недели. Количество заболевающих людей хотя и снижается, но все еще превышает 8 десятков человек в сутки. Так за минувшие сутки было выявлено 84 новых инфицированных. Всего заболевших с начала эпидемии на данный момент — 8959.

«За сутки зафиксирована еще одна смерть, общее число умерших от коронавируса составило 100 человек», — сообщили представители регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

7168 пациентов сумели избавиться от диагноза «коронавирус», из них 58 человек получили снятие диагноза в последние сутки.

Всего через лаборатории, выявляющие наличие нового заболевания, прошли 2613 приморцев.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также соблюдение «социальной дистанции» между гражданами.

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