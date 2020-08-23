Подводные роботы ТОФ и ДВО РАН стали победителями турнира «Восточный бриз-2020»

Соревнования проходили во Владивостоке на акватории Амурского залива Фото: Министерство обороны РФ

Во Владивостоке в субботу, 22 августа, завершились третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2020» («Аквароботех»). В турнире приняли участие 19 команд, представлявшие все флоты ВМФ России, Объединенный учебный центр Военно-Морского Флота, Росгвардию, силовые ведомства, разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, соревновались безэкипажные катера, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Команды выполнили задания по выходу в заданную точку, подводным техническим работам и преодолению сложной подводной полосы препятствий. Роботы осматривали подводные коммуникации и объекты, преодолевали боносетевые заграждения, обследовали подводную часть кораблей и искали под водой предметы.

Соревновались безэкипажные катера, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты Фото: Министерство обороны РФ

В номинации автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) легче 300 килограммов первое место завоевала команда ТОФ с аппаратом «Галтель». Первым в той же номинации с АНПА тяжелее 300 килограммов стал Институт проблем морских технологий ДВО РАН.

Среди телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) класса «А» лучшие результаты показала команда частей центрального подчинения Министерства обороны, в классе «Б» победителями стали специалисты из Севастополя.

В турнире приняли участие все флоты ВМФ России Фото: Министерство обороны РФ

Среди представителей организаций-разработчиков ТНПА класса «А» лучшей признана команда ФГБУ науки Институт проблем управления имени Трапезникова, представившая аппарат «Водяной».

В классах безэкипажных катеров победу одержали Сахалинский Центр технического творчества молодежи «Техносфера» и АО Концерн «Моринсис-Агат».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14