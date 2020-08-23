17-летний житель Владивостока обокрал свою знакомую через телефон

Молодой человек, находясь в гостях, с помощью чужого телефона украл деньги Фото: pixabay.com

Следственный отдел по Советскому району Владивосток завершил расследование уголовного дела против несовершеннолетнего обвиняемого 2003 года рождения по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета».

Молодой человек, находясь в гостях, воспользовался телефоном знакомой девушки и пока она не видела с помощью подключенного приложения ПАО «Сбербанк России» сделал транзакцию денежных средств с ее банковского счета. Украденные таким образом 3000 рублей, парень потратил по своему усмотрению.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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