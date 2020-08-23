Власти Приморья хотят очистить берег Андреевки от домиков

Власти Приморья хотят благоустроить пляж в Андреевке. Фото: аккаунт Facebook Константина Шестакова

Вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков, среди прочего курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества, сообщил на своей странице в Facebook о том, что он побывал с рабочим визитом в Хасанском районе края. Одной из задач, поездки стал мониторинг поселка Андреевка.

«Проговорил с Главой по необходимым шагам. Абсолютно ясно, что нам нужно идти по пути проектирования и поиска средств на дорогу, локальные очистные, концепцию благоустройства. Считаю верным очистить всю прибрежную часть (пляж) от всех домиков и обустроить их (шезлонги, зонты, души, раздевалки)», — сообщил зампред правительства региона.

Кроме того он дал краткую характеристику состоянию придорожной торговли в приморском курортном поселке: «... ужас, на самом деле», — написал Шестаков.

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